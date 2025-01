Eero Janson: ühtegi pagulast ei tohi sundida Süüriasse tagasi pöörduma

Alates kodusõja algusest 2011. aastal on enam kui pool Süüria elanikest pidanud oma kodudest põgenema: 7,2 miljonit inimest on riigisiseselt ümber asunud ja 6,2 miljonit on otsinud kaitset väljastpoolt, valdavalt naaberriikidest nagu Türgi, Liibanon ja Jordaania.