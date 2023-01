Mäekõrgune kitarrist Jeff Beck

Kitarr on instrument, mida peaaegu kõik mängida oskavad. Põhimõtteliselt pole siin ju midagi eriti keerulist – mõned tüüppositsioonid, elementaarne koordinatsioon, natuke harjutamist ja too avameelselt peenise pikenduseks nimetatav pill hakkab rääkima. Või vähemalt koogama.

KITARR VÕIB PIDADA KÕNESID, kuulutada manifeste, sosistada tarkusesõnu ja kriisata hüsteeriliselt. Ja muidugi võib kitarr avaldada armastust. Ta sõnad on täpselt nii kaalukad kui see mõte, mille sündi nad kuulutavad. Ja samas on siiski hämmastav, kui vähe on neid, kelle fraasid meid vapustuseni liigutada suudavad, kes end suu ammuli kuulama panevad.