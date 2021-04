„Üüratult huvitav on minna raske haiguse sisse,” tunnistas Lea Liitmaa, nüüd uue nimega Lea Dali Lion aasta tagasi ETV telesaatele „Pealtnägija” antud intervjuus. Tollal oli ta esimest korda valmis kõnelema oma võitlusest vähiga, mis kestis kaheksa kuud, pesitses Lea mõlemas rinnas ja lümfisõlmedes, nõudis kuut keemiaraviseanssi ja üht põhjalikku operatsiooni. Aasta hiljem ja täiesti tervena räägib Lea endiselt oma lugu. „Nüüd tean oma kogemusest, et haigust tekitab negatiivne energia ja et me kõik oleme sellisest energiast iga päev ümbritsetud,” seletab ta.