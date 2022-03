„Mul on olnud palju kandvaid rolle,” ironiseerib tunnustatud näitlejanna Helene Vannari (67). „Ma olen hästi palju igasugu asju lavale kandnud. See ettekandja roll tuleb mul suurepäraselt välja.” Aastakümneid publikut naerutanud Vannari teatab, et ei saanud öö enne intervjuud magada, sest „mis minul ka öelda ja arvata on”. Aga kindlasti on, sest just tema on olnud pea algusest peale Eesti ühe armastatuima teatri kaljukindel osa.