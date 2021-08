Viivi (55) on olnud möödunud aasta 17. augustist saadik kaine. Nii pikka selget perioodi pole ta näinud seitse aastat. Uue elu eest võlgneb ta tänu Harjumaal metsarüpes asuvale Lootuse külale. See on kristlikku võõrutusprogrammi pakkuv mittetulundusühing, mille rajas Sõnajalgade perekonna hea sõber Märt Vähi ja mida nii Andres (57) kui ka Oleg (58) on algusest peale toetanud. Ometi kulus Viivil aastaid, et mõista: ka tema võiks siit abi saada.

Nüüd, kui Lootuse külla kolimisest möödub peagi aasta, on Viivi piisavalt julgust kogunud, et esimest korda oma lugu avalikult ära rääkida ja öelda: sõltuvuste küüsist on võimalik end lahti kiskuda.