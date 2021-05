LP ARHIIVIST | Minu sõber Jüri Aarma ja mõnda vahvat meie elus

Vahel temaga intervjuult tulles mõtlesin endamisi: mis see nüüd siis õigupoolest oli? Olgu mõned kaadritagused, kuid Jürile iseloomulikud seigad nüüd lugejaga jagatud.Aga miks me üldse Jüriga koos lugusid tegime? Vastus on üsna lihtne: nii sai kiiremini.

2016. aasta veebruaris saab Ene Ergma ametlikult 18-aastaseks, sest tema sünnipäev on harva esineval 29. veebruaril. Kihutame Jüriga Tartusse intervjuud tegema. Mul on mingist uitmõttest tekkinud plaan, et Ene Ergma võiks jääda pildile heeringa ja Eesti lipuga, kuid igaks juhuks tuleks osta ka tort. (Juhuks kui ta ei peaks heeringaid üldse sallima.)