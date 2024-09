„Mayday mayday Estonia please“. Eesti lipulaeva viimane tund

Raha lendab põrandale laiali. Vahimadrus Silver Linde on pikali, samamoodi administraator ja rootslasest mängur. Poeriiulitelt kukub kaup põrandale. Laev on vajunud viltu ja Linde tormab trepist alla autoteki poole. Jõudnud paar tekki allapoole, tulevad talle trepil vastu ehmunud ja poolalasti reisijad esimeselt tekilt. Seal on juba koridorides vett. Pikemalt mõtlemata tormab Linde üles tagasi, sest nüüd on tähtis olla seitsmendal tekil enne reisijaid ja neid aidata.