Tubli lapsevanem suhtles lapsega ja andis teada, et ehk tuleb kodus õppida. Pisemate laste vanemad ohkasid, vaatasid ettevõttes või asutuses ringi ja mõtlesid, et korralik jama aasta lõpus, aga valikut pole. Kuid siis tuli järgmine üllatus – Tallinnas teatas linnapea, et aeg on hoopis koolivaheajaks. Vanemad ohkasid taas ja mõtlesid taas, et mis seal ikka. Kuid seejärel teatas haridusministriks saanud kena lillelise särgiga Jaak Aab, et mis koolivaheaeg, distantsõpe tuleb. Vanemad ei ohanud enam. Mille peale ütles Tallinna linnapea Kõlvart, et valitsuses pole just arukad otsused, veel vähem etteaimatavad. Vanemad olid temaga nõus. Osa mõtles, et kuhu ta siis nüüd ise kiirustas koolivaheaeg välja kuulutades. Ning siis said vanemad teada, et järgmine nädal on aeg loovtöödeks. Lõpuks oli asi selge, mõtlesid vanemad.

Nad eksisid.