SUUR ÜLEVAADE | Vanad kuuseehted võivad maksta ka sada eurot! Vaata, mis ajastust on pärit sinu pere jõulukaunistused

„Nõukogudeaegsed kuuseehted on viimase nelja-viie aasta tõusev trend, need on väga popiks kujunenud," ütleb Plooman. "Kui enne ostsid antiigiärimehed kokku huvitavaid nõukogudeaegseid kuuseehte figuure oksjonitelt, et neid siis välismaalastele edasi müüa, siis täna teeb selles osas silmad ette kohalik Eesti inimene. Hinnad on lausa hirmuäratavad,” räägib ta.

Ploomani kirg kuuseehete vastu algas üsna juhuslikult – paarkümmend aastat tagasi koos tütrega Balti jaama turul jalutades nägi ta tuhmunud ehtekest, käsitsivärvitud detailidega pisikest mardikat.

„Turg koosnes toona veel vanadest putkadest, ühes müügikohas jäi silma midagi tuttavliku: armas väike mardikas. Selles oli nii palju äratundmisrõõmu, et ostsin kaasa. Korraga tuli kõik meelde,” meenutab Plooman. "Olin siis kuueaastane. Mäletan, et tulin emaga kodu poole ning juba kaugelt oli näha veranda akendest, et midagi on valesti."