Arvamus

Kui Jüri Ratas hakkas tänasel uute piirangute kehtestamise pressikonverentsil rääkima sellest, kuidas kirikud on reeglina väga suured ja ehituslikud hooned, kus õhk liigub hästi, tuli mulle meelde Arnold Rüütli retoorilised tipphetked. Teate küll, see, et inimesed liiguvad suurtel kiirustel ja hulgakaupa.