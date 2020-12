Arvamus

PÄEVA TEEMA | Reval Spordi turundusjuht: sissetulekust oleme ilma, kuid isegi tühja hoone ülalpidamisele kulub 150 000 eurot kuus

Tänasest on spordiklubid valitsuse otsusega kolm nädalat kinni. Olgugi, et jõusaalid on täitnud kõiki ettevaatusabinõusid ja seni Eestist ühtegi jõusaalist alguse saanud koroonakandjat teada ei ole.