​​​​​​​Aega kulub 1 h 20 minutit; jätkub kaheksale

Kui piparkookidest on isu täis, on võimalik külmkapis oma järge ootav tainas hoopis koogipõhjana kasutusele võtta. Koos kergelt kohvimaitselise kreemja täidisega on see kook iga pidulaua ehe. Kui piparkoogitainast kodus üle ei ole, kasuta põhjana kas purustatud piparkooke või tavalisi küpsiseid, segades need läbi sulatatud võiga.

Juustukook tasub alati juba eelmisel päeval valmis teha, sest see vajab jahtumiseks aega. Kui juustukoogil lasta aeglaselt jahtuda (st nii, nagu on retseptis kirjas), siis ei teki sellesse pragusid. Samuti on juustukoogid tavaliselt kõige maitsvamad just järgmisel päeval, kui need on saanud maitseid koguda ja korralikult taheneda.

Koogile võib kaunistuseks riivida šokolaadi või puistata šokolaadilaastusid, samuti kasutada ära pühadest alles jäänud (trühvli)komme, vahvleid, piparkooke jm meelepärast.

Põhi

400–500 g piparkoogitainast

Suru tainas 24 cm läbimõõduga ümmarguse lahtikäiva vormi põhja. Vajaduse korral kasuta jahu, kui tainas liialt kleepub. Vormi põhjas võiks olla küpsetuspaber, siis on kooki hiljem lihtsam välja võtta.

Kui soovid krõbedamat põhja, võid seda 180-kraadises ahjus 5 minutit küpsetada. Enne täidise peale panekut lase põhjal vähemalt 10 minutit jahtuda.

Täidis

600 g toasooja toorjuustu

200 g toasooja hapukoort

150 g suhkrut

1 sl vanillisuhkrut

2 sl lahustuva kohvi graanuleid

1 sl konjakit, rummi või brändit

4 suurt toasooja muna

1 sl maisitärklist

Sega toorjuust visplit või mikserit kasutades hapukoore ja suhkrutega ühtlaseks. Lahusta kohvigraanulid 3–4 sl kuuma veega ja lisa koos alkoholiga toorjuustusegule. Lisa edasi vahustades ükshaaval munad, seejärel maisitärklis.

Vala täidis vormi piparkoogitainast põhjale ja küpseta 160-kraadises ahjus u 60 minutit, kuni ääred on tahenenud, kuid keskelt kook veel kergelt võdiseb. Keera kuumus kinni ja hoia kooki veel u 15 minutit ahjus, seejärel lase koogil praokil uksega ahjus jahtuda.

Kate

100 g hapukoort

150–200 g (1 purk) mandariine siirupis

peotäis pohli või jõhvikaid

mõni rosmariinioks (soovi korral)

Laota hapukoor ühtlaselt koogile (seda võiks teha kohe, kui koogi ahjust võtad) ning kaunista enne serveerimist mandariinikonservi ja marjadega, soovi korral lisa rosmariini. NB! Rosmariin on ainult kaunistamiseks ja eemalda see kindlasti enne söömist.