Mõjukas sots Katri Raik lahkus riigikogust ja läheb Narva meeriks. „Ma olen Keskerakonna liitlane”

Pärast poolteist kuud avantüüre ja juntsimist on asjaosaliste hinnangul selge, et linnapeaks saab Katri Raik.

„Matemaatika näitab, et ilmselt valitakse Raik Narva linnapeaks ja soovin edu talle," ütleb Toom.

„Ma arvan, et kõik läheb õnneks," kommenteerib Tammiste.

„Juhtus see, et endine volikogu esimees teatas, et tal on poogen, mis edasi saab. Sisuliselt andis alla. Tema oli põhiläbirääkija, otsis veel oma fraktsioonile volikogust toetust," kirjeldab Raik, miks tema pikaaegne unistus saada Narva linnapeaks on üpriski tõenäoline.

Parlamendist astus Raik välja, välistatud pole, et tulevikus ka sotsiaaldemokraatidest. Tulevastele KOV-valimistele läheb Raik juba koos keskerakondlastega. „Ütleme, et olen Keskerakonna liitlane, aga mitte liige. Aga ealeski ei tohi poliitikas öelda ei iial," lausub Raik.