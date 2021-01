Miks Peeter Helme lõpuks ikkagi Eesti kirjanike liidust välja heideti?

Eesti kirjanike liidu (EKL) juhi Tiit Aleksejevi sõnul ei tähendanud lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi mõistetud Peeter Helme väljaarvamise vastu hääletamine, et tema isikut toetataks või pedofiilset käitumist ei peetaks raskeks kuritööks. „Nende kahe punkti asjus oli eestseisuse hukkamõist üksmeelne,” ütleb Aleksejev. Esialgu jäeti Helme liitu väga napi häälteenamusega. Kui tõsine oli lahkheli kirjanike liidus pärast seda otsust? „78 allkirjaga pöördumine tõendab, et see lahkheli oli tõsine. Kirjanike liidul on 331 liiget,” ütleb Aleksejev.