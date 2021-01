NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: kuidas meenutatakse 2020. aastat?

Ülejäänud Euroopas on vabadus juba ammu käes, seega jääb üle muret tunda vaid mugavuste pärast. Pärast esimest maailmasõda olid inimesed kannatuste ja surmaga harjunud, tänapäeval on riigi kohus tagada, et kõik kodanikud oleksid elus ja terved.

Soov elada iga hinna eest õnnelikult ja mugavalt on viinud selleni, et õnn ja mugavused on kadunud ja inimeste kodudest on saanud otsekui kongid, kus kannatlikult oodatakse toidukullerilt järjekordset pitsat.