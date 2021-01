Miks ei kanna uudisteankrud teksatagi? Kui sügav dekoltee passib saatejuhile?

TV3 „Seitsmestele uudistele” umbes kolm aastat stilistikat teinud Kenneth Bärlin tõdeb et kuna uudistesaatel on kindel formaat, siis tuleb silmas pidada, et tulemus ei oleks väga täpiline ja triibuline. Saatejuhtide särkidel peavad olema käised, dekoltee ei tohi olla sügav ega seelikud-kleidid liiga lühikesed.

„On olemas kirjutamata seadused, milline tulemus võiks jääda. Mingisugust muutumismängu ma ei ole kellelegi teinud ega plaanigi teha.”