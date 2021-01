Eilne hommik tõi ehmatava teate. Uusi koroonaviirusega nakatunuid tuvastati 968, mis tähistab uut negatiivset rekordit. Haiglas on haiguse tõttu 411 inimest ja see arv kasvab pidevalt. Kokku on haiguskandjaid riigis praegu üle 7 000. Sellises seisus läheb Eesti vastu aastavahetusele.