Ühes on abielureferendumi üle nääklevad poliitikud nõus: demokraatia on rünnaku all

Riigikogulased läksid demokraatia pärast tülli. Riigikogu esimees Henn Põlluaas arvab, et opositsioon üritab 9800 muudatusettepanekuga lõhkuda parlamentaarset demokraatiat. Ent siis jälle keelab Reformierakonnal oma liikmeid komisjonides liigutada, mida varem teistele on lubatud. Loomulikult ütlevad opositsionäärid, et hoopistükis Põlluaas on see, kes ründab demokraatiat. Seega on abielutülis eri pooled ühes nõul: demokraatiat ohustatakse. Pole veel aga täpselt selge, kes seda teeb ja kuidas.

Lisaks opositsiooni muudatusettepanekutele sai eile selgeks ka Imre Sooääre kauaoodatud kompromissküsimus. Samas nentis Sooäär, et kompromiss töötaks palju paremini eraldi eelnõuna ning referendum kui selline tuleks üldse ära jätta.