Viimase seitsme päeva jooksul on Eestis nakatunute arv üha suurenenud. Nakatunud on enam kui 3600 inimest ja 14 päeva nakkusjuhtumite hulk saja tuhande elaniku kohta on püsinud üle 550. Haiglaravi vajavaid patsiente on veidi üle 400 ning iga päev jõuab haiglasse keskmiselt 40 uut koroonapatsienti. Uusi rekordarve vaadates tuleb tõdeda, et seireuuringust ilmnenud mõningane jõulueelne viiruse leviku stabiliseerumine on muutumas.