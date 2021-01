KULTUURIBIIT | Kunstnik Kristi Kongi playlist

Maalikunstnik Kristi Kongi on peamiselt tuntud õlimaalide ja installatsioonide poolest, kus tegeleb värvi ja valgusega. "Ööpiltide" jaoks loodud teosel on Kongi pannud värvid ja valguse liikuma. "Terve viimane aasta on pakkunud rohkem aega jälgimiseks ja mõtisklemiseks," kirjeldab kunstnik teose idee lähtepunkti. "Seetõttu tundus oluline kujutada õhus lendamist, pilvede sees liikumist."

Kristi Kongi ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Need lood iseloomustavad vist pigem minu lõppevat aastat ja võibolla rohkem aasta lõppu. Mõnel teisel ajal oleksid lood hoopis teistsugused. Pimeda aja playlist minu ateljee plaadiriiulilt. Eks terve aasta on olnud mõtlikum ja uutesse kohtadesse kandev".

Elektra - "Meid kaasa muusika viib"

Olen seda lugu millegipärast viimasel ajal päris palju kuulanud. Võibolla on see igatsus suviste muusikaürituste ja sõpradega koosolemise järgi. Aga samas on loo sõnum oluline ja vajalik, et muusika võiks meid aegajalt ikka kaasa viia.

Roisin Murphy - "Incapable"

Kui end ära kaotada, siis kindlasti just sellesse loosse. See lugu justkui hakkab vaikselt liikuma, on teel kuskile. Teekond on põnev. Tekivad uued mõtted ja kannab edasi. Jälle väga hea järjest kuulamiseks ateljees. Hea mõtlemise lugu, koos väikese tantsuga.

Kim Gordon - "Air BnB"

Laul Kim Gordoni võimsalt sooloalbumilt "No home records", mida ateljees maalides olen palju kuulanud. See jõud ja energia ja lugude sõnum lihtsalt kannab edasi. Kontseptuaalselt mõjus ja mõjuv lugu. Tervikuna hüpnootiline , samas mõtlemapanev album, et mu ümbert kaovad justkui aeg ja ruum.

Joni Mitchell- "Overture-Cotton avenue"

Pimedal ajal tulevad alati mu plaatide riiulis ettepoole jazziplaadid. Sügist alustan tihti selle Joni Mitchelli looga. Lugu pärit Joni Mitcheli kõige jazzilikuma hõnguga allbumilt. Joni Mitchelli mõtlikud lood on head kaaslased.