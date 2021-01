Kõik saavad ise hinnata, millise rahvatervise mõjuga olnuks Tegnelli kontseptsiooni rakendamine Eestis. Nüüd nõuab Randpere Euroopa Liidu teistest riikidest erinevat vaktsiinipoliitikat. Selle rakendamine oleks käpardliku krahhi tee.

Kõigepealt faktid. EL riigid leppisid kokku, et hangitakse vaktsiinid ühiselt, et mitte konkureerida üksteisega ning suurendada oma läbirääkimiste jõudu.

See on olnud ilmselgelt soodus just väiksematele liikmesriikidele. Riigid valisid EL ühishankes oma soovitud kogused ja osaluse. Eesti otsustas osaleda kõigis seitsmes ELi ühishankes, tegelikult teadmata, millal tellitud vaktsiinid saavad valmis ja kasutusloa.