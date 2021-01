Arvamus

Kuido Merits: Valgast saagu piiriülene keskus, kuulutati seal raekojas 1918. aastal välja ju ka Läti iseseisvus

Tänaseks on siiski päevselge, et olemasolev piir ei eraldada ega lahuta, vaid hoopis ühendab – just seda otstarvet täidabki vastvalminud riigipiire ületav avalik linnaruum – ValgaValga ühine ja sümboolne linnasüda.

Kuido Merits Valga Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht