Arvamus

Kristen Michal: Valitsuse lollus on ammendamatu maavara. Aga see kõik selgeks juba 2020. Uuel aastal tuleks tegeleda olulisega

Rasked ajad on tagasivaates tihti romantilised. Midagi elati üle, koos ja see ühendab. Mitte muidugi, et see läbielamine sel hetkel oleks olnud nauditav, kuid hiljem on see osa ühendavast kultuurist. Koos tajuga hakkama saamisest. Aasta 2020 saab küllap paarile põlvkonnale samasuguseks, kui vanemate kolleegide jutualgus… see oli kohe peale 1967 aasta tormi, mäletad? Ja näkku ilmub sõnulseletamatu helgus.