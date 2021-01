POLIITKOLUMNIST | Yoko Alender: Iisraelis on tänaseks vaktsineerimisi tehtud üle 10% elanikest. Kuhu on jäänud Eesti ambitsioon?

2020 oli kriiside aasta. Kliimakriis leegitses eelmise aasta lõpus Austraalia metsades, aasta alguses ÜRO kliimakonverentsil ja lükati siis järsult tahaplaanile maailma vallutava teise kriisi - koroonakriisi poolt. Kolmandaks väärtuskriis, mis on ehk tegelikult imporditud pseudo-kriis?

Viimase puhul tuleb igatahes küsida, millised on siis need väärtused, mis meil Eestis kriisis või sõjajalal on? Millised väärtused on eesti poliitikas hetkel olulisimad, otsustavad? Abielu väärtus kui vaid mehe ja naise vahelise liidu püsimina jäämine? Sidususe, heaolu ja arengu asemel võimul püsimine kui väärtus omaette? Põhiseaduse asemel koalitsioonilepe? Kas need on probleemid, väärtused, millega on mure ka eesti inimestel?

Muide, väärtus, mida peavad olulisemaks kõige suurem osa eesti inimesi uuringute kohaselt ehk see, mis meid rahvana kõige enam seob on hoopis loodus1. Kliimakriis ongi kolmest tegelikult fundamentaalseim ja ilmselt ka kaudselt koroonakriisi põhjuseks.