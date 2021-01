Lootkem, et see vähemalt nii on, sest mullune G20 kohtumine Saudi-Araabias Er-Rijadis toimus ju video-konverentsi vormis. Praktika aga kinnitab, et asjad hakkavad muutuma alles siis, kui suured riigijuhid saavad kokku nii suures nõupidamisruumis kui ka selle kõrval asuvates väiksemates ruumides.

Mis puutub vastasseisudesse, siis mullu oli ju võimalus, et G7 tippkohtumisel Camp Davidis osaleb ka Venemaa president Putin, ent juba kuu hiljem mõtles Donald Trump, kel korraldajamaa liidrina oli õigus külaliste kutsumiseks, ümber.