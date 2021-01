Arvamus

Marko Mihkelson: pisikesed Trumpid üle ilma on kui zombid, keda sunnitakse distantsilt iseennast hävitama

Kui Eestis kaob usk demokraatiasse, on ees väga haprad ajad. Ajalugu on selles meile juba kord väga valusa õppetunni andnud – 1930. aastatel. Kas me tõesti laseme asjadel omasoodu kulgeda, kui on õhkõrngi võimalus, et midagi sarnast võib taas aset leida?