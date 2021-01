Andrus Ansip: nüüd on mul mõõt täis. Olen abieluvõrdsuse poolt

Laialt naeratav Andrus Ansip (64) tuleb majaukse peale vastu toasussides. Kuna kaheksakuune labrador Iida läheb külaliste saabumisest pööraselt elevile, tuleb tal siiski saapad jalga ajada ja koera väheke taltsutada, et oleks võimalik sisse astuda. Käpad uuesti puhtad, pääseb Iida majja tagasi ning tuiskab kehastunud elurõõmuna ringi nagu tuulispask, kräunutab oma kummikana ja näitab mõnda koertekoolis selgeks saadud trikki. Kass Käbi on hoiab väärikalt distantsi nii inimeste kui ka peniga, kes teab täpselt, et boss on siin majas kass, mitte tema.

On aasta eelviimane päev ja Ansip peoeelses lõdvestunud meeleolus. Ta toetab selja vastu diivani seljatuge ja tunnistab ausalt, et pole õieti intervjuu tunnet ega midagi. Ent pruugib jutul käima minna, kui ta võtab tuld.

Olete jõudnud koroona läbi põdeda. Kui haige olite?

Läbi põdeda on palju öeldud. Minu lugu ei ole sugugi pedagoogiline ning dramaatika puudub selles täiesti. Detsembri alguses ilmnes rutiinse testimise käigus, et olen positiivne. Kui poleks diagnoosi saanud, ei oleks iialgi taibanud end haigeks pidada. Öeldakse, et sa tunned selle ära, kui koroonasse jääd. Hakkasin minagi sümptomeid otsima, ja leidsin ka.