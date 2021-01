Bideni ametisse astumise eel süveneb USA vabariiklaste sisesõda

USA poliitikas on alanud haruldaselt põnev nädal. Tulemas on mitu olulist hääletust, millest oleneb niihästi järgmise presidendi Joe Bideni tulevase võimu ulatus kui ka opositsiooni jäänud vabariiklaste edasine kurss.

Teisipäeval saavad 10 miljoni elanikuga Georgia osariigi valijad otsustada, kas kontroll kongressi üle läheb täielikult demokraatide kätte või peab Biden edaspidi arvestama ka vabariiklaste juhitud senatiga. Kolmapäeval pannakse Washingtonis hääletusele valimisprotsessi enda usaldusväärsus. Kuigi Donald Trumpi toetavate vabariiklaste algatatud hääletus ei aita neil valimistulemust mõjutada, peavad kriitikud seda sümboolseks märgiks poliitika seniste mängureeglite hülgamisest. Kuna algatuse on teravalt hukka mõistnud ka paljud juhtivad vabariiklased, on kolmapäevasest väitlusest oodata Vabariikliku Partei avalikku sisesõda Trumpi leeri ja traditsiooniliste vabariiklaste vahel. Selle kõige taustal jõudis meediasse Trumpi ja Georgia valimisametniku telefonikõne lindistus, milles võib kuulda presidenti anumas ja ähvardamas, et talle leitaks puuduolevad hääled.