Endise sise-, justiits- ja sotsiaalministrina vaatan suure murega, kuidas Eesti senine julgeoleku-, välis- ja majanduspoliitiline kuvand maailmas mureneb. Ei saa jätta teile meelde tuletamata, et te olete KOOS KOALITSIOONIS!

Ei ole ammu enam kellelegi üllatuseks, et Helmedelt tuleb järjepidevalt Eesti julgeolekut kahjustavaid seisukohti. Selgelt ei ole need avaldused Eesti huvides. Aga see polegi hetkel enam oluline.

Kuritegelik grupeering