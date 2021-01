Siseministeerium kontrollis politsei kinniseid erihankeid ja polnud leituga rahul

„Kuula, kallis, kuidas kohisevad puud", „Mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää", „Põllul kõlas pääsulaul" ja „Eesti mets on ilus".

Need ei ole pealkirjad värskest rahvusromantilisest luulekogust. Need laused on turvaelemendid.

Just selliseid kauneid ütlusi on võimalik luubiga näha alanud aastast väljastatavate uute Eesti passide lehtedel. Veel enne, kui ükski eksemplar jõudis igapäevasesse kasutusse, sai uute reisidokumentide kujundus palju kiita. Inimestele meeldisid passikaante vahele trükitud loomakujutised, kelle seast võib leida metssea, ilvese, jänese ja muidugi ka karu.

Kui politsei ja piirivalveamet (PPA) uute passide kujundust möödunud aasta oktoobris avalikkusele lähemalt tutvustas, siis kiitis toonane siseminister Mart Helme, et see vastab Eesti kui uuendusmeelse ja unikaalsete lahenduste poolest tuntud riigi kuvandile. „Seda toetab ka uute reisidokumentide tänapäevane ja Eesti inimestele omane kujundus - dokumentide kujunduses on kasutatud Eesti looduse elemente, mis on nutikalt ühildatud riigi sümboolika ja turvaelementidega," oli Helme rahul.

Aga värskest siseministeeriumi auditist selgus, et rahvusliku ja uuendusmeelse isikut tõendava dokumendi enda sünnitunnistus on plekiline.