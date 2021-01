ERISAADE | Paljastame Rumeenia „süvariigi” – EKRE väärtusi kandev partei ületas kõiki ootusi

Kui valimiste suurim võitja oli apaatsus – rekordiliselt vähe, vaid 32 % rumeenlasi suvatses valimiskastide juurde tulla –, siis suurim üllataja oli parempopulistlik Rumeenlaste Ühtsuse Liit (AUR). Ikka väga üksikud uskusid, et vandenõuteooriaid levitav, tugevalt rahvuslik, Moldova Rumeeniaga ühendamist nõudev erakond võiks üldse parlamenti saada. Tegelikult võtsid nad seal üle kümnendiku kohti. Niisis on võimalik, et seda Eesti rahandusminister Martin Helme silmas pidaski, kui ütles, et Rumeenias ei läinud „süvariigil” õnneks.