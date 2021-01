Vaktsiiniküsimus võib Lätis valitsuskriisi tekitada

Läti peaminister Krišjānis Kariņš esitas eile koalitsioonipartnerile nõudmise, et tervishoiuminister Ilze Viņķele võtaks vaktsineerimisel tekkinud viivituste eest vastutuse ja lahkuks ametist. Ministrit on vaktsineerimisplaani puudustes süüdistanud nii Kariņši erakond Uus Ühtsus kui ka valitsuspartner Uus Konservatiivne Partei (JKP).

Kariņš ütles esmaspäeval, et ühiskond ootab tervishoiuministeeriumilt selget ja arusaadavat ülevaadet, kuidas vaktsiini jagama hakatakse. Valitsuse ja kriisinõukogu eile hommikuks planeeritud ühiskohtumine lükati mitu korda edasi. Koalitsiooninõukogu kogunes valitsuse saatust arutama. Enne seda levisid meedias teated, et ministri lahkumist nõuavad eelkõige uuskonservatiivid. „Süüdi pole JKP,” märkis Twitteris selle peale Viņķele, kes on viimasel ajal Kariņšiga sageli avalikult tülitsenud.

Eilsel pressikonverentsil ütles Viņķele, et tema plaani järgi vaktsineeritakse aasta lõpuks 82% elanikke. Viimase ööpäeva jooksul tehti ligi 700 vaktsineerimist, Lätisse saabunud 9750 vaktsiinidoosist oli eilseks ära kasutatud 2923.