PÄEVA TEEMA | Krister Paris: muidugi on protestijatel õigus rünnata ka parlamenti

Kui sa oled kodanikuna ikka täiesti veendunud, et riigitüüri suunavad usurpaatorid, kelle võim on täiesti illegitiimne, on pigem isegi moraalne kohus võim isehakanutelt tagasi võtta. Või - nagu toodud Ukraina näide - kaitsta põhiväärtusi ka siis, kui võim neid täielikult reedab (oli ju Janukovõtš valitud täiesti seaduslikult).

Täna öösel eri kanalitelt otsepildis USA Kongressi ründamist vaadates raske hoida iroonilist muiet, kui eri kommentaatorid ahastasid: muidu oleme ikka meie olnud need, kes peavad teistele loenguid demokraatia kaitsmise ning valimiste läbiviimise teemal. Nüüd aga tulevad maailma liidritelt toetusavaldused meie demokraatiale. Kui piinlik!