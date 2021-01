Sajand täis Eesti disaini. "Saime öelda: on jah Luther!”

Muuseumi direktori Kai Lobjaka sõnul on hiljuti avatud näitus hea ülevaade viimase saja aasta jooksul eestlaste silmi rõõmustanud teostest – Lutheri vabriku toodangust kuni praegusaja noorte disaineriteni.

Mis on sellel näitusel sinu erilised lemmikud?



Peaaegu iga näitusega on nii, et töötame selle nimel, et leiaksime asju juurde. Selle näituse puhul oli teadlikke otsinguid, aga osa asju jäi ka kogemata ette. See puudutab 30-ndaid, millest seni teame vähem, kasvõi tekstiilidest. Leidsin muuseumis tuhnides õudselt kihvti tetrisemustriga tekstiili sellest ajastust, mis on täiesti super asi! Peale selle üks Lutheri laud. Lutheri looming on ju üldiselt hästi teada. Meieni jõudis mitu aastat tagasi laud taburettidega ja laua puhul me ei saanud päris kindlad olla, et see on just Lutheri toodang. Korraldasime lausotsingu ja kuskilt tulid välja näitusematerjalid, mis kinnitasid meie oletusi. Saime öelda: „On jah Luther!”