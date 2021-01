Marko Mihkelson: Washingtonis toimunud märatsemise ees kannab peavastutust Donald Trump

Eilsed sündmused USA pealinnas kinnitavad kahjuks sedagi, kui suur mõju on inimeste meelte üle sotsiaalmeedial. Vandenõuteooriad ja valed koos vaenuõhutamisega, mida on võimalik sotsiaalmeedias toimetuslike tõkenditeta levitada piiramatult ja karistamatult, on muutnud suure osa vabast ühiskonnast sisuliselt zombideks, kes kiriitikameeleta usuvad oma iidoli või idee sõnumit ja on valmis korda saatma selliseid tegusid, nagu nägime eile Kapitooliumil.

Sotsiaalmeedia hiiud peaksid tegema eilsest põhjalikud järeldused ja olema valmis tegema samme eneseregulatsiooni muutmiseks. Sest kui nad seda ei tee, siis ühel päeval tulevad need märatsejad ka nende kontoritesse.