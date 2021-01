Koroonavaktsiini kõige suurem häda: seda pole

Läti peaminister Krišjānis Kariņš väljendas teisipäeval tervishoiuminister Ilze Viņķelele umbusaldust ja heitis talle ette, et koroonavastase vaktsineerimise plaan on ähmane. Samad küsimused on päevakorras Eestis. Tõsi, Lätist väiksem Eesti on praeguse seisuga jõudnud vaktsineerida rohkem inimesi, kuid põhiküsimused - miks edeneb vaktsineerimine nii aeglaselt ning millal jõuab järg riskirühma ja seejärel tavakodanikeni - pole vastust saanud.