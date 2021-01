JUHTKIRI | Sõnadel on tagajärjed

Trumpi ametiaega on kaubamärgina saatnud ühiskonnas olevate pingete sõnadega tagant õhutamine. Kus pole kasu olnud ähvardamisest ja solvangutest, seal on läinud käiku otsesed valed. Suurimat neist – et valimistulemusi võltsiti – kordas Trump ka eile, kui kutsus meeleavaldajaid pärast pikka viivitust koju minema.

Võimalik, et riigi südames korraldatud laamendamine, mida igaüks võis otse-eetris näha, ehmatab piisavalt suurt hulka ameeriklasi, nii et nad astuvad Trumpi ametiajal üksnes teravamaks muutunud vastandumises pool sammu tagasi. Positiivse märgina võis näha, kuidas mitu vabariiklasest kongresmeni ja koguni asepresident Mike Pence loobusid Trumpi alusetuid nõudeid toetamast.

Õppida on sellest kogu maailmal. Vähe on maid, mida poleks viimastel aastatel kõrvetanud populistliku vaenu õhutamise leek. Kogevad ju paljud seda Eestiski. Mitte ainult arvamusliidritel, vaid ka valitsusjuhil on aeg tõele näkku vaadata ja mõista: sõnadel on tagajärjed.