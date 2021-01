NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: sumisejad elutoas

Tegelikult oli ta olnud päris kindel, et nad jäävad talveunne. See on ju loomulik asi, ole sa väike mutukas või röögatu hiiglane, kõik organismid vajavad puhkust. Tuulgi vaibub, meri rahuneb, maa kattub lumega ning magab. Ainult nemad ei taltu!

Ratas põrnitseb mornilt, kuidas nad mööda tuba ühest nurgast teise sööstavad. Vahepeal maanduvad laes, kõnnivad seal tähtsalt ringi, nagu toimetaks midagi olulist. Siis on natuke aega vaikne ja Ratas mõtleb: „Jääks nad ometi sinna, las jalutavad pealegi ümber lambi, peaasi et ei sumiseks!” Aga ei, korraga tõusevad nad jälle lendu, nagu hammustanuks keegi neid kannikast, ja läheb jälle lahti.

Otse nina eest läbi – zzzzz! Ja siis mitu tiiru ümber pea – zzzzzz! Ajaksid nad oma asju siis vähemalt teises toas! Aga ei, nad tahavad millegipärast just inimese lähedal olla. Miks? Küllap selleks, et seda vaesekest oma lõputu suminaga piinata.

Kõige keerulisem on magamisega. Vaevalt hakkab just uni tulema, kui need arvavad heaks otse voodi kohal põrisema hakata. Ratas ootab kannatlikult, keerab külge, hiljem juba viskleb voodis. Aga sumin ja põrin aina jätkub, selline tunne on, nagu mängiks toas raadio.

Ja ühtegi kehaosa ei tohi teki alt välja unustada, muidu arvavad saksad heaks jalamaid sinna maanduda. Ning siis muudkui patseerivad mööda su jalga või istuvad lausa näkku, kuni sa rapsima ja ahastusest ulguma hakkad.

Välismaa liidrid vahtisid talle ehmunult otsa – küllap panid tähele, kuidas Eesti peaminister näost punaseks värvub, ja kuulsid, kuidas ta hambaid kiristab.

Aga võib veel hullemini minna! Ratas mäletab siiani, kuidas üks neist talle pintsaku krae vahele ronis ja otse särgi alla põrutas! Aga temal oli samal ajal nõupidamine tähtsate välismaa liidritega... Ei saanud ju möirgama hakata ning ennast inimeste ees alasti kiskuda, et kutsumata külalist kinni püüda! Tuli hambad risti suruda ja ära kannatada.