Arvamus

Merlin Murumets: elatise süsteem vajab muutmist

"Minu abikaasal on eelmisest abielust kaks last, kellele ta peab elatist maksma. Lisaks on meil ühine laps. Hetkel on mu abikaasa töötu, mistõttu on tal tekkinud elatisraha võlg." Nii algab üsna tüüpiline elatist puudutav murekiri rahvastikuministrile.