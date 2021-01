Kes on Kaisa Ling Thingiga koos prassimas käinud („Prassingu”-nimeline kontserdisari tuuritas ringi enne karmi koroonaaja algust) või seda seltskonda kuskil mujal esinemas näinud, teab oma kogemusest, et ükskõikseks jäämine ei tule kõne allagi. Kaisa Lingi (30) võime eestlaslikult uimasevõitu publik oma lavasarmi võimusse võtta on võrreldamatu.

Natukene huumorimeelt ja vabameelsust tuleb kuulajale muidugi kasuks: liiga ontliku meelelaadiga inimene võib šoki saada, kui lauljatar tuleb lavale pesus, astub üles mehena või kiidab laulutekstides naiste eest püüdlikult salajas hoitud menopausi häid külgi ja lastetuse võlusid.