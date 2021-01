Andres Salumets: teise naise munaraku abil lapse saamine võiks olla Eestis tasuta

Eesti esimestest kehavälise viljastamise protseduuridest on nüüdseks möödunud 25 aastat.

Siinsed kliinikud on Euroopa omadega samal tasemel. Raviprotseduurid on kättesaadavad pea kõigile, kes lapseootele jäämisel meditsiini abi vajavad.

Praegu suudame aidata juba väga paljusid lastetuid paare. Ainuüksi Nova Vita kliiniku töö tulemusena on selle aja jooksul sündinud ligikaudu 3000 last.

Kui valdkonna eestvedajad teevad oma tööd südamega ja püüavad iga päev midagi kasvõi natuke paremini teha, siis jõuab 25 aastaga märkamatult päris palju muutuda. Tagasi vaadates võin julgelt öelda, et just nii on läinud ka viljatusraviga.