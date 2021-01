Urmas Reinsalu istub rõõmsalt valitsuses, mille üks osapool ei varjagi oma vaimustust Putini osavate käte üle ja seab ilma mingi valehäbita kahtluse alla Eesti kuulumise nii NATO-sse kui Euroopa Liitu.

Reinsalu jaoks ei ole probleem see, et ühel tema valitsuspartneril on juba 16 aastat kehtiv koostööleping Ühtse Venemaaga.