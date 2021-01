Arvamus

Riina Solman riigikogulastele: hingame nüüd korra sügavalt sisse ja välja ja katsume väärikaks jääda

Kui jõulud ja aastavahetus tundusid veel rahulikud, siis uus aasta on alanud sellise lärmiga, et seda on inimestel, kes jälgivad poliitikat kõrvalt, kindlasti keeruline taluda.