Teoreetilisem koalitsioon oleks Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. See oleks ratsionaalne, kiire ning üldiselt sarnase maailmavaate kooselu. Nende ühisest valitsusest on räägitud palju ning umbes 5 korda aastas on ka tundunud, et nii võiks ka minna… Kuni senine peaminister Jüri Ratas on taas vandunud truudust EKREle.

Reformierekonna fanaatiline soov igat EKRE tekitatud kriisi enda kasuks pöörata on ebaõnnestunud ja kõigil sel teel astutud sammudel, sõnadel, sõnumitel, artiklitel ning vastaspoole eiramisel on täna hoopis teine tähendus.