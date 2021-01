Sõltumatu Tantsu Lava kevadhooaja avab alternatiivmuusikal „veenus.me”

Hooaja avab detsembris esietenduma pidanud, kuid leviva viiruse tõttu mitmeid kordi edasi lükkunud alternatiiv-muusikal „veenus.me”, mille keskne teema on queer- ja klubikultuur pandeemiajärgses maailmas. Lavastuses „veenus.me” saavad kokku Eesti andekad ja väga erinevate taustadega LGBTQI+ noored. Laval saab näha nii klassikalist kui ka kaasaegset tantsu, eksootilist postitantsu, vogue’ingut, elemente drag- ja performance-kunstist ja ka muusikuid. Rene Kösteri ja Carmel Kösteri lavastatud „veenus.me” esietendub 15. veebruaril. Etendajad-tantsijad on Diana Harten, Elina Masing, Jaan Männima, Edgar Rahhimov ja Rene Köster. Lavastuse kunstnik on Marta Vaarik, valguskunstnik ja tehnilised lahendused Mikk-Mait Kivi, muusikaline kujundaja Rene Köster, dramaturgiline konsultant Heinrich Sepp, külalisena teeb kaasa YASMYN.