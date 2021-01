PÄEVA TEEMA | Roomet Sõrmus: ootame uuelt valitsuselt välistööjõu riiki lubamist ja suuremat kriisitoetust põllumeestele

Ootame uuelt valitsuselt – sõltumata sellest, kas jätkab senine või moodustatakse uus valitsuskoalitsioon – stabiilseid raamtingimusi ja terviklikku lähenemist, et Eesti biomajanduse potentsiaali paremini ära kasutada.

Kui vaadata käimasolevaid protsesse, siis on vahest kõige olulisem, et jätkuks ELi ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastani 2027 sujuv ettevalmistamine. See võimaldaks programmi rakendamisega alustada ilma viivitusteta 2023. aasta alguses.

Strateegiakava on keskse tähtsusega põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori investeeringute ja innovatsioonitegevuste toetamisel, rohepöörde elluviimisel ning maaelupoliitika rakendamisel.