Politoloog Tõnis Saarts: Keskerakonnas ja Isamaas on neid, kelle jaoks on EKREga jätkamine vastuvõetamatu

Kui Keskerakond on mõne aasta opositsioonis olnud, siis on EKREga valitsemise probleemkohad juba paljudel meelest läinud ning Ratas mõjub üsna värske ja vastutustundliku valikuna.

Kõik kolm stsenaariumit: Reformierakond + SDE + Isamaa (kolmikliit); Reformierakond + Keskerakond; ja vana koalitsiooni taaselustamine on praegu realistlikud. Ilmselt proovitakse esimeses ringis kolmikliidu moodustamist, kui see ebaõnnestub, siis tulevad teised variandid lauale.

Ma arvan, et nii Keskerakonnas (liberaalne ja vene tiib) kui Isamaas (parempoolsed) on neid, kelle jaoks on EKREga jätkamine vastuvõetamatu. Kui EKRE loobub abielureferendumi ideest ja mõlemas nende partnererakonnas jääb peale pigem pragmaatilise establishment'i hääl, siis ei saa tänase võimuliidu jätkamist välistada.