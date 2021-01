Imre Sooäär: riigikogu raius Gordioni sõlme läbi rahvahääletusega

Ma usun, et ka traditsioonilise abielu pooldajaid tuleb austada ja ka nende kindlustunne tagada. Tänane Eesti enamus ega riigikogu enamus ei toeta minu hinnangul abieluvõrdsust, seda ütlevad ka uuringud. Seepärast peaks abielu jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, aga ka teiste perede õigusi tuleb kaitsta vastavalt põhiseadusele.

Nüüd on oluline, et riigikogu leiab endas jõudu taastada normaalne kultuurne debatt ja teha lõpp vastastikustele solvangutele ja räuskamisele. Riigikogus on väärikuse defitsiit, nagu ma ütlesin vande andmise päeval. Nüüd on aeg see taastada kõigis erakondades ja tegeleda riigi välja toomisega kriisist. Ainult armastus viib Eestit edasi.