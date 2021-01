KOLUMN | Janek Mäggi: miks ma teisest sambast põgenesin? Ma ei taha, et mu säästud kõdunevad!

Kaasaja inimese suurim nukrus on liiga pikk elu, millest enamus aega tuleb veeta vanana ja kehva tervisega. Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal Eesti meeste oodatav eluiga sünnimomendil 74,4 ja naistel 82,8 aastat. Tervena elavad mehed 54,1 ja naised 57,6 eluaastat. Vähe mis vähe.

Mehed peavad käima stabiilselt haigena tööl 10 aastat, naised veidi vähem. Kui pensionile saavad, on nad niivõrd haiged, et enamus täiel rinnal elu nautimisele pühenduda ei suuda. Või on surnud. Piir, kus inimesel on vanuse tõttu raskem tööd leida, jookseb ka 55nda eluaasta juures. Põhjus pole see, et ta vana. Põhjus on see, et ta on haige.

30aastane inimene võib ju mõelda, et kogub kuni pensionini ja siis hakkab elama, kuid tegelikult tuleb elada kohe – kui oled noor, elujõuline ja terve. 30nene arvab, et elu on igavene. 50ndene käib mööda sõprade matuseid ja saab aru, et elu lõplik.