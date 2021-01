Kaarel Tarand: Ratas ja ta erakonna ravimatu rahapuudus. Teadmatus nurjatustest pole juhi pääsetee

Keskerakonda ja selle esimeest Jüri Ratast tabanud õnnetus oli oma tulekust ammu kõva häälega hüüdnud. Täpsemalt, see õnnetus on terve parvena aastaid erakonna pea kohal kraaksunud ja tema liiginimi on rahapuudus. Jüri Ratta taandumist hindas mõnigi kommentaator poliitiliseks tarkuseks ja küpsuseks, mis kindlustab talle poliitilise karjääri jätkumise ja helge tuleviku. Aga läheb vastupidi, sest peaministriameti mahapanekuga ei lahendanud ta enda ja oma erakonna probleemi sendivõrragi, sest häda ei olnud ju tema tegevuses valitsusjuhina, vaid erakonnajuhina, millises ametis on ta üles näidanud hämmastavat saamatust, võimetust taibata probleemi tuuma ja leida sellele lahendust.